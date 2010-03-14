Продвижение сайта, увеличение посещаемости.

Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до 10000 уников в сутки.

Сайту около 2-х лет, серьезная раскрутка не проводилась. Так погоняли по каталогам, сделали несколько ссылок с жирных ресурсов.

Оплата по факту. Если будет нужный результат, готов сотрудничать на постоянной основе, необходимо поднять много других работающих проектов.

Буду рад Вашим предложениям...