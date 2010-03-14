Продвижение сайта, увеличение посещаемости.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок167 просмотров

Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков минимум до 10000 уников в сутки.

Сайту около 2-х лет, серьезная раскрутка не проводилась. Так погоняли по каталогам, сделали несколько ссылок с жирных ресурсов.

Оплата по факту. Если будет нужный результат, готов сотрудничать на постоянной основе, необходимо поднять много других работающих проектов.

Буду рад Вашим предложениям...

15 лет назад
goldi
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров