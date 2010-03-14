Кампания для Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок138 просмотров

Добрый день!

Ищу человека, который имеет опыт работы с Яндекс Директом.

Требуется составить эффективную и в то же время недорогую рекламную кампанию для Яндекс Директ. Подобрать ключевые слова,составить текст объявления ну и все остальные необходимые параметры.

Жду ваших ценовых предложений и сроков исполнения.

15 лет назад
jules
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров