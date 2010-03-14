Вывод в ТОП 10

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Закрыт10 заявок221 просмотр

Есть сайт над которым уже работал человек, и ранее некоторых результатов достигал, но сейчас ищем ему замену.

Сайт artix.com.ua .

Нужно вывести на первую страницу по таким фразам:

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Ориентация только на украинский сегмент.

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15 лет назад
artix_com_ua
Игорь Бацан 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров