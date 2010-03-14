Требуется дизайн, первичное контент-наполнение для только что открытого сайта, а также его продвижение в ТОП. Тематика сайта: "Психология отношений мужчин и женщин. Решение сексуальных проблем".
Продвижение сайта в топ 10
Необходимо продвигать сайт на тематику отдых за границей.
Интересует бюджет за месяц на стадии выведения и поддержка.
Бюджет не большой - оплата по факту наличия на позициях.
Выбранный исполнитель
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