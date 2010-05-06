Научить продвижению сайтов

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Завершен10 заявок252 просмотра

Хочу научиться продвигать свой сайт ... ничей хлеб отбивать не буду ... мне интересен только свой сайт ...

Имею небольшой опыт продвижения ...

Нужен человек который научит грамотно раскручивать сайт и поддерживать его, в топ 10 и ТОП 5 Яндекс, Гугл

За рание спасибо......

Жду предложения с ценами.

15 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

novoreklama
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель, все выплачено точно и в срок.

Заявки фрилансеров

novoreklama
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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