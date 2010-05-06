Небольшая работа над сайтом www.studentpro.ru Нужно настроить SEF, зарегистрировать сайт в поисковиках, прогнать по каталогам. Обязательно пишите стоимость
Научить продвижению сайтов
Хочу научиться продвигать свой сайт ... ничей хлеб отбивать не буду ... мне интересен только свой сайт ...
Имею небольшой опыт продвижения ...
Нужен человек который научит грамотно раскручивать сайт и поддерживать его, в топ 10 и ТОП 5 Яндекс, Гугл
За рание спасибо......
Жду предложения с ценами.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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