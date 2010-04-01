Требуется оптимизация и продвижение в ТОП 10 нового сайта белыми методами www.planeta26.ru Обязательно указать бюджет и сроки. Запросы ставрополь, ставрополь новости,ставрополь афиша,ставрополь кинотеатры,ставрополь клубы,ставрополь театры,ставрополь работа,ставрополь вакансии,ставрополь резюме,ставрополь расписание,ставрополь 1777.
Регистрация в поисковиках
Небольшая работа над сайтом www.studentpro.ru Нужно настроить SEF, зарегистрировать сайт в поисковиках, прогнать по каталогам. Обязательно пишите стоимость
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