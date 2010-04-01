Регистрация в поисковиках

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Завершен7 заявок193 просмотра

Небольшая работа над сайтом www.studentpro.ru Нужно настроить SEF, зарегистрировать сайт в поисковиках, прогнать по каталогам. Обязательно пишите стоимость

15 лет назад
GalinaF187
Галина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$105
14 дней
Ольга просто профессионал своего дела. Справилась с поставленной задачей отлично и даже раньше оговоренного срока. Приятна в общении. Спасибо за работу
Очень приятно было иметь дело с Галиной. Четко поставленные задачи. Обеспечение всеми необходимыми данными для работы. А что еще необходимо для хорошей работы? Не говоря об оплате... Все вовремя. Сотрудничеством осталась полностью довольна.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад

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