Сдельная работа с постоянными заказами

Необходимо:

1. Выдаётся несколько вариантов анкоров + ссылка на страницу сайта и необходимое количество сообщений для размещения

2. Найти обсуждаемые места в Интернете по теме страницы сайта

3. Написать ручное уникальное сообщение в тему обсуждения со ссылкой и анкором на страницу сайта (из пункта 1)

4. Опубликовать сообщение

5. Прислать нам по электронной почте список ссылок на страницы, где вы разместили сообщения.

Требуем:

1. Ссылка не должна быть спрятанной в сообщении (по цвету, по шрифту и т.п.)

2. Ваше сообщение со ссылкой видно всем пользователям (в том числе не зарегистрированным)

3. Ссылка должна быть прямая, не Redirect

4. Сообщения должны быть уникальными – не надо тиражировать одно сообщение на несколько сайтов

5. Оплачивается 1 сообщение на одном домене/сайте

6. Сообщение не должно быть спамом

7. Не надо копипастить большие куски контента страницы (более 1-2 предложений)

Приветствуем и поощряем:

1. ТИЦ сайта, где размещено сообщение

2. Если по вами размещенной ссылке будут переходить люди

3. Размещение сообщений в обсуждаемых темах (много ответов, просмотров и т.п.)

Оплата:

Базовая оплата 5 WMR за сообщение со ссылкой, отвечающее нашим требованиям

Бонус до 50 WMR и выше за соответствие поощряемым параметрам. Размер бонуса определяется в индивидуальном порядке.

Периодичность проверки ссылок и оплаты по договорённости.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с несколькими исполнителями.

Контакты:

1. Здесь

2. [email protected]