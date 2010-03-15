Имеется сайт http://online-cards.net/ (движок по созданию 3D открыток онлайн), нужны поситители на сайт и продвижение сайта! В поискавиках сайт регать не надо! вышлушаю конструктивную критику, и предложения по цене ТОЛЬКО В Личку!
Сдельная работа с постоянными заказами
Необходимо:
1. Выдаётся несколько вариантов анкоров + ссылка на страницу сайта и необходимое количество сообщений для размещения
2. Найти обсуждаемые места в Интернете по теме страницы сайта
3. Написать ручное уникальное сообщение в тему обсуждения со ссылкой и анкором на страницу сайта (из пункта 1)
4. Опубликовать сообщение
5. Прислать нам по электронной почте список ссылок на страницы, где вы разместили сообщения.
Требуем:
1. Ссылка не должна быть спрятанной в сообщении (по цвету, по шрифту и т.п.)
2. Ваше сообщение со ссылкой видно всем пользователям (в том числе не зарегистрированным)
3. Ссылка должна быть прямая, не Redirect
4. Сообщения должны быть уникальными – не надо тиражировать одно сообщение на несколько сайтов
5. Оплачивается 1 сообщение на одном домене/сайте
6. Сообщение не должно быть спамом
7. Не надо копипастить большие куски контента страницы (более 1-2 предложений)
Приветствуем и поощряем:
1. ТИЦ сайта, где размещено сообщение
2. Если по вами размещенной ссылке будут переходить люди
3. Размещение сообщений в обсуждаемых темах (много ответов, просмотров и т.п.)
Оплата:
Базовая оплата 5 WMR за сообщение со ссылкой, отвечающее нашим требованиям
Бонус до 50 WMR и выше за соответствие поощряемым параметрам. Размер бонуса определяется в индивидуальном порядке.
Периодичность проверки ссылок и оплаты по договорённости.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с несколькими исполнителями.
Контакты:
1. Здесь
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