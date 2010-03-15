Продвижения сайта в топ 10.

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Закрыт12 заявок199 просмотров

Необходимо продвигать сайт на тематику гидроабразивная резка материалов.

Интересует бюджет за месяц на стадии выведения и дальнейшая поддержка.

Бюджет не большой - оплата по факту наличия на позициях.

15 лет назад
ivanov1010
Иван 
64 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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