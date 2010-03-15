Требуется продвижение свадебного проекта, Украина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок224 просмотра

Т.к. мы не занимались никогда продвижениями в Украинском сегменте, для работы в нем требуется ответственный человек/компания.

От вас требуется серьезное портфолио текущих проектов, адекватность и не пропадание в момент предоставления отчетов.

1й проект: проведение свадеб, http://artleo.com.ua/ - делается РЕДИЗАЙН и новый сайт!

Ключевые слова:

свадьба, ведущий(ведущая) праздника(свадьбы), тамада, невеста, организация праздника, выездная церемония, музыка, живая музыка, световые эфекты, свадебное платье, сценарий праздника,оригинальный сценарий, украшение зала, украшение шарами, букет невесты, украшение цветами,декорирование зала. свадебная арка и т.д.

Я просто поперечислял всё чем мы зарабатываем и где наши интересы.

Макс. бюджет в месяц - 300$

Жду ваши предложения с описанием себя (или вашей компании) и с предложением что лучше предложить клиенту и как это будет оцениваться в рамках вышеуказанной суммы.

15 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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