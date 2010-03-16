Нужно продвинуть сайт на первое место

Добрый день!

Нужно продвинуть сайт www.hmskemerovo.ru на 1 позицию по запросам:

создание сайта

изготовление сайта

разработка сайта

продвижение сайта

создать сайт

с учетом городов кемерово и новокузнецк, омск, томск

интересует такой вид продвижения - который нужно сделать один раз. Так как по каким-то из этих позиций и так на первом месте интересуют остальные.

Показатели у сайта достаточно хорошие.

предложите общую стоимость работы с разбивкой цены по каждому запросу и городу,

а также описание методики продвижения.