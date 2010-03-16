Требуется массовое продвижение проекта по социальным сетям, таких как: - Вконтакте - Одноклассники - Facebook - Twiter Есть люди с адекватными ...
Нужно продвинуть сайт на первое место
Добрый день!
Нужно продвинуть сайт www.hmskemerovo.ru на 1 позицию по запросам:
создание сайта
изготовление сайта
разработка сайта
продвижение сайта
создать сайт
с учетом городов кемерово и новокузнецк, омск, томск
интересует такой вид продвижения - который нужно сделать один раз. Так как по каким-то из этих позиций и так на первом месте интересуют остальные.
Показатели у сайта достаточно хорошие.
предложите общую стоимость работы с разбивкой цены по каждому запросу и городу,
а также описание методики продвижения.
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