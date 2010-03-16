Требуется продвижение проекта по социальным сетям

Требуется массовое продвижение проекта по социальным сетям, таких как:

- Вконтакте

- Одноклассники

- Facebook

- Twiter

Есть люди с адекватными ценами занимающиеся этим поддельности, но хотелось бы чтобы этим занялся один человек.

Прошу оставлять свои предложения с расценками в проекте. Предложения "возьмусь" или "сделаю" будут игнорироваться и минусится. Прошу развернуто писать в проекте по ценам и срокам.

Предпочтение отдастся заказчику с наиболее предпочтительными для нас ценами и более развернутым ответом на проект. Заказ объемный. Если сотрудничество будет успешным думаю, будет еще один проект. Свои предложения оставляйте тут или на почту [email protected] с пометкой "раскрутка сайта"