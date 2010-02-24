ТИЦ 50 для 10 сайтов

Есть 10 сайтов, на каждом от 10 до 20 страниц рерайта. тематика = продукция amway, на каждом из сайтов про 1 продукт.

Требуется поднять каждому из них тиц до 50.

интересуют цены\сроки\сколько будет жить тиц

с выбраным исполнителем будем постоянно работать. предполагается большой обьем.

пишите цену не такую чтобы выиграть тендер

а такую с которой Мы с Вами сможем работать долго и уверенно ))) то есть что бы и Вам и Мне было интересно

и прошу не предлагаете мне топ, мне нужен ТИЦ

ну и само собой - способ получения тиц не должен негативно сказываться на индексации )))

по оплате - предоплаты не будет

или безопасная сделка (комиссия ложится на Вас)

или Вы мне верите - рассчитываюсь по факту за каждую позицию... порядочность и т.п. гарантирую. если Вы удивите меня скоростью и я буду не готов вовремя рассчитаться - за каждый день будем +вать к сумме 1% что очень выгодно ))

И еще - я понимаю что тиц нельзя предугадать с точностью... и поднимая его до 50 Вы можете случайно поднять и больше )))) по сему думаю цену логично указать в сумма за 1 тиц

также думаю что 100 сайтов по 10 тиц - это сложнее чем 10 по 100 ))) или наоборот )))) по сему пишите минимальный и максимальный тиц за который возьметесь

П/С сорри за пунктуацию )) слетела клавиатура на ноуте ))) до реинстала винды я без запятых ))))

С Уважением (запятая) Донченко Артем.