Здравствуйте. Необходимо прогнать молодой сайт по белым каталогам с ручной регистрацией. Так же интересует качественный прогон по блогам. Присылайте ваши предложения.
ТИЦ 50 для 10 сайтов
Есть 10 сайтов, на каждом от 10 до 20 страниц рерайта. тематика = продукция amway, на каждом из сайтов про 1 продукт.
Требуется поднять каждому из них тиц до 50.
интересуют цены\сроки\сколько будет жить тиц
с выбраным исполнителем будем постоянно работать. предполагается большой обьем.
пишите цену не такую чтобы выиграть тендер
а такую с которой Мы с Вами сможем работать долго и уверенно ))) то есть что бы и Вам и Мне было интересно
и прошу не предлагаете мне топ, мне нужен ТИЦ
ну и само собой - способ получения тиц не должен негативно сказываться на индексации )))
по оплате - предоплаты не будет
или безопасная сделка (комиссия ложится на Вас)
или Вы мне верите - рассчитываюсь по факту за каждую позицию... порядочность и т.п. гарантирую. если Вы удивите меня скоростью и я буду не готов вовремя рассчитаться - за каждый день будем +вать к сумме 1% что очень выгодно ))
И еще - я понимаю что тиц нельзя предугадать с точностью... и поднимая его до 50 Вы можете случайно поднять и больше )))) по сему думаю цену логично указать в сумма за 1 тиц
также думаю что 100 сайтов по 10 тиц - это сложнее чем 10 по 100 ))) или наоборот )))) по сему пишите минимальный и максимальный тиц за который возьметесь
П/С сорри за пунктуацию )) слетела клавиатура на ноуте ))) до реинстала винды я без запятых ))))
С Уважением (запятая) Донченко Артем.
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