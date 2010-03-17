Нужно составить семантическое ядро для сайта http://www.miralinks.ru/ и под каждое ключевое слово, написать статьи!
Прогон по каталокам и блогам
Здравствуйте. Необходимо прогнать молодой сайт по белым каталогам с ручной регистрацией.
Так же интересует качественный прогон по блогам.
Присылайте ваши предложения.
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