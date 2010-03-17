Прогон по каталокам и блогам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок185 просмотров

Здравствуйте. Необходимо прогнать молодой сайт по белым каталогам с ручной регистрацией.

Так же интересует качественный прогон по блогам.

Присылайте ваши предложения.

15 лет назад
makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JumA
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$25
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работа была сделана без каких либо проблем. Очень приятный, адекватный человек. Всегда знает-что заказывает. РЕКОМЕНДУЮ +!

Заявки фрилансеров

JumA
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад