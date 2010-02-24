Проблема с Google

Сайт: http://www.skybox.com.ua Онлайн сериалы и ТВ шоу

PR1 ТиЦ10

Проблема: упал в Google по выдаче

24.02.2010 очень высоко поднялса Google (переходи), а 25.02.2010 очень сильно упал, вот статистика и график http://www.liveinternet.ru/stat/skybox.com.ua/searches.html?date=2010-02-24

Я думаю что попал под фильтр, но не знаю с чем ето могло быть связано, сапой не занимаюсь, в последнее время занималса написанием ключевых слов, может я неправильно их писал или очень много прописал, а еще на сайте было штук 10 шаблонов, сечас я их убрал и добавил директории с шаблонами в robots.txt

Надо узнать: действительно сайт под фильтром, за что именно, ну и канешно надо выбраться от туда