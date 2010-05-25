Есть 10 сайтов, на каждом от 10 до 20 страниц рерайта. тематика = продукция amway, на каждом из сайтов про 1 продукт. Требуется поднять каждому из них тиц до 50. ...
Комплексное продвижение нескольких тур.сайтов
Друзья, есть сайты туристской тематики
Необходимо :
1. Создать сайт или несколько недорогих сайтов, например на платформе WP построенных изначально таким образом, чтобы хорошо конкурировать с http://ershovo.su по запросам, связанным с пансионатом Ершово.
2. Поисковое продвижение этих сайтов и сайта ershovo.su для вытеснения из выдачи конкурирующих сайтов.
3. Контекстная рекламная компания, направленная на получение звонков и заявок корпоративных клиентов, организующих отдых или обучение в рабочие дни.
4. Изменение сайта r-c.ru c целью рекламы на нем инновационных программ реабилитации, проводимых в Ершово .
5. Организация рекламных компаний на досках туристских отзывов
Возможно сотрудничество с несколькими подрядчиками (посайтно)
Если у Вас имеются другие предложения, готовы рассмотреть.
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