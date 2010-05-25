Комплексное продвижение нескольких тур.сайтов

Друзья, есть сайты туристской тематики

http://ershovo.su

http://r-c.ru

Необходимо :

1. Создать сайт или несколько недорогих сайтов, например на платформе WP построенных изначально таким образом, чтобы хорошо конкурировать с http://ershovo.su по запросам, связанным с пансионатом Ершово.

2. Поисковое продвижение этих сайтов и сайта ershovo.su для вытеснения из выдачи конкурирующих сайтов.

3. Контекстная рекламная компания, направленная на получение звонков и заявок корпоративных клиентов, организующих отдых или обучение в рабочие дни.

4. Изменение сайта r-c.ru c целью рекламы на нем инновационных программ реабилитации, проводимых в Ершово .

5. Организация рекламных компаний на досках туристских отзывов

Возможно сотрудничество с несколькими подрядчиками (посайтно)

Если у Вас имеются другие предложения, готовы рассмотреть.