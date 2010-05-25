Комплексное продвижение нескольких тур.сайтов

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен22 заявки578 просмотров

Друзья, есть сайты туристской тематики

http://ershovo.su

http://r-c.ru

Необходимо :

1. Создать сайт или несколько недорогих сайтов, например на платформе WP построенных изначально таким образом, чтобы хорошо конкурировать с http://ershovo.su по запросам, связанным с пансионатом Ершово.

2. Поисковое продвижение этих сайтов и сайта ershovo.su для вытеснения из выдачи конкурирующих сайтов.

3. Контекстная рекламная компания, направленная на получение звонков и заявок корпоративных клиентов, организующих отдых или обучение в рабочие дни.

4. Изменение сайта r-c.ru c целью рекламы на нем инновационных программ реабилитации, проводимых в Ершово .

5. Организация рекламных компаний на досках туристских отзывов

Возможно сотрудничество с несколькими подрядчиками (посайтно)

Если у Вас имеются другие предложения, готовы рассмотреть.

WordPress
15 лет назад
bzm
56 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$2500
40 дней
Несмотря на некоторые трения, без которых, наверное, не проходит ни один проект, с Анной несложно найти общий язык и прийти к решению, делающему сотрудничество выгодным для обоих сторон. Стиль работы Анны, на мой взгляд, можно характеризовать старинным словом "добротный".
Отличный заказчик. Разбирается в тематике,что позволяет избежать сложностей в процессе сотрудничества. Всегда готов прислушаться к доводам исполнителя. Работа с ним позволяет приобрести не только финансовую выгоду, но и получить новые знания. С удовольствием продолжаю сотрудничество.
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$2300
30 дней
Поручил Дмитрию часть проекта, и он справился с ней. Не буду скрывать, что в человеке, которого я выбираю в качестве партнера для исполнения проекта, меня интересуют три вещи : Уровень знаний. Адекватность. Ориентированность на сотрудничество. Уровень знаний мне оценить трудно, поскольку сегодня лишь изучаю эту область человеческой деятельности :) Что касается адекватности и ориентированности на сотрудничество - ставлю Дмитрию высшую оценку за то, что он : 1.Когда уясняет задачу, слушает клиента а не себя. 2.Делает подготовительную работу в сжатые сроки. 3.Умеет добиваться того, что обещает. Как ни странно, эти три очевидные вещи в сообществе исполнителей в сети встречаются не так уж и часто.
Советую Владимира как порядочного заказчика, который четко объясняет цели проекта. Работать с такими людьми большое удовольствие. Удачи в развитии бизнеса!

Заявки фрилансеров

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад