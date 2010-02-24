1. Разработать перечень целевых поисковых запросов (совместно с заказчиком) 2. Обеспечить первое местов Яндекс и Гуугл по данным запросам.
Оптимизация и продвижение сайта
Требуется оптимизация и продвижение сайта http://dobren.kz/
Поисковые системы: yandex, rambler, google
Поисковые запросы:
1. Нержавейка
2. Самые надежные трубы
3. Нержавеющие трубы
4. Медные трубы
5. Гофрированный нержавеющий трубопровод
6. Современный трубопровод
7. Надежный трубопровод
8. Латунные фитинги
9. Замена труб своими руками
10. Полипропилен
11. Металлопластик
12. Какими трубами сделать разводку
13. Новая труба
14. Легко монтируемые трубы
Заявки фрилансеров
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