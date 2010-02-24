Продвижение сайта super-memo.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки155 просмотров

1. Разработать перечень целевых поисковых запросов (совместно с заказчиком)

2. Обеспечить первое местов Яндекс и Гуугл по данным запросам.

15 лет назад
orn598
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров