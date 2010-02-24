Сайт с нуля, нужно продвинуть в поисковых системах
Продвижение сайта super-memo.ru
1. Разработать перечень целевых поисковых запросов (совместно с заказчиком)
2. Обеспечить первое местов Яндекс и Гуугл по данным запросам.
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