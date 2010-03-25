Регистрация сайта в соц. закладках

Нужно зарегистрировать сайт в соц. закладках. После выполнения работ - обязателен отчет в виде текстового файла по всем сайтам, с указанием страницы на которой стоит моя ссылка.

Интересует стоимость и количество сайтов в базе.

Предоплата 50%, остальное после отчета.