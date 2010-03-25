Регистрация сайта в соц. закладках

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Завершен7 заявок244 просмотра

Нужно зарегистрировать сайт в соц. закладках. После выполнения работ - обязателен отчет в виде текстового файла по всем сайтам, с указанием страницы на которой стоит моя ссылка.

Интересует стоимость и количество сайтов в базе.

Предоплата 50%, остальное после отчета.

15 лет назад
zenden26
Виталий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$7
1 день
Сразу видно, что человек - профессионал. Все детали были учтены, работа выполнена в полном объеме и в срок.
Оплата в срок, Виталий корректен и внимателен. Успехов в наполнении и продвижении сайта!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад