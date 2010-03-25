Требуется оптимизация и продвижение сайта http://dobren.kz/ Поисковые системы: yandex, rambler, google Поисковые запросы: 1. Нержавейка 2. Самые надежные трубы 3. Нержавеющие трубы ...
Регистрация сайта в соц. закладках
Нужно зарегистрировать сайт в соц. закладках. После выполнения работ - обязателен отчет в виде текстового файла по всем сайтам, с указанием страницы на которой стоит моя ссылка.
Интересует стоимость и количество сайтов в базе.
Предоплата 50%, остальное после отчета.
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