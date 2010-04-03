Сергей Майоров 12593041259304
40 летРоссия/Балаково
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Недорогое изготовление сайтов на wordpress
Занимаюсь изготовлением сайтов, блогов на распространенном и простом в дальнейшем обслуживании движке или как правильно это звучит CMS Wordpress.
Связь: ICQ - 414606441
Skype - serdyk9
Mail - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
все нормально прог=нал
Ответный отзыв
Поработали, все отлично, рекомендую.
$20
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с заказом. Пока другие задавали бестолковые вопросы Сергей выполнил работу и показал отличное знание темы.
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, особенно когда человек конкретно знает чего хочет. Сергей как раз из числа таких людей. Можно смело порекомендовать его в качестве заказчика.
$10
10 баллов
13 лет назад
Каталоги начали уже индексироваться по немногу, но процесс пошел. Прошло две недели с момента прогона по каталогам. Все нормально. Работа была выполнена вовремя.
Ответный отзыв
Приятно принимать и выполнять заказы у таких людей как Игорь. Четко знает что необходимо ну естественно оплата своевременно как и договаривались. Рекомендую как работодателя.
$10
10 баллов
14 лет назад
Выполнил работу в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Сработались. Отличный работодатель.
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена. Клиент доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми. Все как и договаривались, рекомендую всем как заказчика. Более того человек приятен в общении. Побольше б таких людей.
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга