1259304

Сергей Майоров 1259304

 
40 летРоссия/Балаково
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Недорогое изготовление сайтов на wordpress

Занимаюсь изготовлением сайтов, блогов на распространенном и простом в дальнейшем обслуживании движке или как правильно это звучит CMS Wordpress.

Связь: ICQ - 414606441

Skype - serdyk9

Mail - [email protected]

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
screamhome
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Прогнать по каталогам и доскам объявлений
все нормально прог=нал
Поработали, все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
SergNic
Сергей 
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Проект для Allsubmitter
Отлично справился с заказом. Пока другие задавали бестолковые вопросы Сергей выполнил работу и показал отличное знание темы.
Приятно работать с человеком, особенно когда человек конкретно знает чего хочет. Сергей как раз из числа таких людей. Можно смело порекомендовать его в качестве заказчика.
Ответный отзыв
pivolan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Прогнать два сайта по каталогам.
Каталоги начали уже индексироваться по немногу, но процесс пошел. Прошло две недели с момента прогона по каталогам. Все нормально. Работа была выполнена вовремя.
Приятно принимать и выполнять заказы у таких людей как Игорь. Четко знает что необходимо ну естественно оплата своевременно как и договаривались. Рекомендую как работодателя.
Ответный отзыв
rolex123
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Прогонка по каталогам
Выполнил работу в оговоренные сроки.
Сработались. Отличный работодатель.
Ответный отзыв
trek-metro
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Регистрация в каталогах и размещение на досках
Работа выполнена. Клиент доволен. Рекомендую.
Приятно работать с такими людьми. Все как и договаривались, рекомендую всем как заказчика. Более того человек приятен в общении. Побольше б таких людей.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
нет отзывов
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