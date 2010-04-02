Регистрация в каталогах и размещение на досках

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Завершен4 заявки213 просмотров

Нужно быстро выполнить регистрацию в белых каталогах (без ключевый поисковиков).

Забросить 3 объявления по доскам объявлений Украины.

Если есть возможность - дать по форумам, блогам.

делаем сайт http://www.odiag.com/

Условие: отчет о выполненой работе.

В заявке укажите за что возьметесь и сумма денег.

Удачи

15 лет назад
trek-metro
60 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

1259304
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена. Клиент доволен. Рекомендую.
Приятно работать с такими людьми. Все как и договаривались, рекомендую всем как заказчика. Более того человек приятен в общении. Побольше б таких людей.

Заявки фрилансеров

1259304
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад