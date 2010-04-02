Регистрация в каталогах и размещение на досках

Нужно быстро выполнить регистрацию в белых каталогах (без ключевый поисковиков).

Забросить 3 объявления по доскам объявлений Украины.

Если есть возможность - дать по форумам, блогам.

делаем сайт http://www.odiag.com/

Условие: отчет о выполненой работе.

В заявке укажите за что возьметесь и сумма денег.

Удачи