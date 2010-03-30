Ищем человека из Киева на неполную занятость по раскрутке нескольких интернет-магазинов. Рассматриваются разумные бюджеты с хорошим качеством выполнения работ. Возможно дополнительное сотрудничество в случае владения связкой Joomla+VirtueMart, osCommerce. Пишите ваши предложения и цены, хотя бы ...
Оптимизация сайта
Уважаемые, фрилансеры.
Нужно произвести внутреннюю оптимизацию сайта www.nezhin.ua
Предпочтение киевлянам.
Все предложения прошу оставлять в проекте. Заявки скрыты. Спасибо.
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