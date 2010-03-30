Оптимизация сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок188 просмотров

Уважаемые, фрилансеры.

Нужно произвести внутреннюю оптимизацию сайта www.nezhin.ua

Предпочтение киевлянам.

Все предложения прошу оставлять в проекте. Заявки скрыты. Спасибо.

15 лет назад
o_kravets
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров