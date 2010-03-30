Ищем человека из Киева на неполную занятость по раскрутке нескольких интернет-магазинов. Рассматриваются разумные бюджеты с хорошим качеством выполнения работ. Возможно дополнительное сотрудничество в случае владения связкой Joomla+VirtueMart, osCommerce. Пишите ваши предложения и цены, хотя бы ...
SEO
Добрый день! Позвольте прицениться по продвижению в ТОП10 Яндекса??? Есть список ключевых слов. Интересует Целесообразный выбор слов из этого списка в бюджет около десяти-пятнадцати тыс.руб.
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Неонол
ПЭГ
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Синтамид
Синтанол
Смола Эпоксидно-диановая
Стеариновая кислота
Стирол
Смола Нефтеполимерная
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Трилон
Триполифосфат натрия
Тринатрийфосфат
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Флотореагент
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Хлорамин
Этилацетат
Этилцеллозольв
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