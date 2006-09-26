Добрый день! Компания - [url=http://www.nn-vita.ru/]www.nn-vita.ru[/url] Нужны анимированные видеоролики. Требуется разработать сценарии и сделать по ним несколько роликов. Компания занимается продажей качественных окон и дверей российского и европейского производства в Нижнем Новгороде и Москве. Основной канал продажи - дизайнеры и ...
- Анимация1 исполнительЗакрыт4 года назад
Добрый день! Сайт [url=http://www.nn-guardian.ru/]nn-guardian.ru[/url] , работает несколько недель. Сайт регионального дилера производителя входных дверей, сделан на сервисе [url=http://www.wix.com]Wix.com[/url] Требуется специалист, который обеспечит первые позиции в поисковой выдаче по выбранным запросам. Нужно определить фразы, поработать с содержимым сайта и держать ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание простого сайта для агентства недвижимости. Функционально похожего на этот: anmegapolis.ru , т.е. должна быть база предложений с возможностью выборки по заданным параметрам. Дизайн, естественно, более современный. Агентство новое и сайт нужен недорогой. Наполнение сайта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт: diamondДЕФИСnanodiamondТОЧКАcom Продвигался в феврале 2007 г. и до сих пор входил в ТОП10 Яндекс по 6 НЧ запросам алмазныепасты алмазныепорошки наноалмазы наноалмазныеприсадки стержневыесмазки реборд полировальныенаноалмазные композиции Обязанность - гарантировать ТОП10 в Яндекс.ру по вышеперечисленным запросам. Спасибо.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Добрый день! Позвольте прицениться по продвижению в ТОП10 Яндекса??? Есть список ключевых слов. Интересует Целесообразный выбор слов из этого списка в бюджет около десяти-пятнадцати тыс.руб. Обязательно от вас - гарантия постоянного результата на долгое ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Продвижение в ТОП10 (желательно - в ТОП5) Яндекс, желательно в ТОП10 Гугл и Рамблер. Сайт продаёт печи, камины, дымоходы и т.п. я выбрал 14 возможных запросов со следующим кол-вом посещений в Яндексе за месяц: каминные печи - 23664 печь ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день. Требуется сделать сайт по образу и подобию сайта wwwТОЧКАsmuke.eu Мной будут предоставлены домен и хостинг, фото, тексты, флеш-содержимое. Объем сайта будет гораздо меньше и только на русском языке. Дизайн сайта - такой же, но с другим названием ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт - www.plastlux[дот]com Требуются следующие изменения: 1. Основной фон страницы - светло-серый (металлик, примерно 15% черного), на нем монохромное изображение морского пейзажа (подводный мир, примерно такой: http://www.oboi-lux.dp.ua/images/w/62.jpg ) Это изображение должно быть нарисовано светлыми (около 10% черного) контурами, не ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с ТЗ. При выборе исполнителя буду руководствоваться: 1. Наличием в портфолио подобных работ, 2. Отзывы о фрилансере, 3. Срок, 4. Заявленная цена.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка имиджевого флэш-сайта. Вкратце: сайт дизайнера, лаконичный и стильный. Дизайн сайта и материалы подготовлю сам, предложения по дизайну и совместная разработка - приветствуются. Минимальные, но классно реализованные эффекты - то, что нужно. Ориентировочно - 10+-3 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Требуется создание простой формы с отправкой результатов на емэйл. Адрес сайта, для которого необходима форма: rubicon-egypt.com Состав формы: 5 полей, 2 - текстовых, 3 - с выбором из списка. Понимаю, смешно, но все же. Почём?Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад