Спасибо городу Брест за урожение такого отзывчивого, замечательного человека, как Вы, Александр. Всё без проблем работает, все довольны. Невероятная оперативность, откровенная доброжелательность, я ж не говорю о выдающейся бескорыстности вкупе с несомненной работоспособностью - вот то, что ставит Вас выше остальных! Успехов Вам, Александр, - творческих, трудовых и личных! Спасибо.