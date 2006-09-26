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Андрей poster

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимированные видео

    Добрый день! Компания - [url=http://www.nn-vita.ru/]www.nn-vita.ru[/url] Нужны анимированные видеоролики. Требуется разработать сценарии и сделать по ним несколько роликов. Компания занимается продажей качественных окон и дверей российского и европейского производства в Нижнем Новгороде и Москве. Основной канал продажи - дизайнеры и ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO

    Добрый день! Сайт [url=http://www.nn-guardian.ru/]nn-guardian.ru[/url] , работает несколько недель. Сайт регионального дилера производителя входных дверей, сделан на сервисе [url=http://www.wix.com]Wix.com[/url] Требуется специалист, который обеспечит первые позиции в поисковой выдаче по выбранным запросам. Нужно определить фразы, поработать с содержимым сайта и держать ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт агентства недвижимости

    Требуется создание простого сайта для агентства недвижимости. Функционально похожего на этот: anmegapolis.ru , т.е. должна быть база предложений с возможностью выборки по заданным параметрам. Дизайн, естественно, более современный. Агентство новое и сайт нужен недорогой. Наполнение сайта ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поддержка результатов продвижения в Яндекс

    $50

    Сайт: diamondДЕФИСnanodiamondТОЧКАcom Продвигался в феврале 2007 г. и до сих пор входил в ТОП10 Яндекс по 6 НЧ запросам алмазныепасты алмазныепорошки наноалмазы наноалмазныеприсадки стержневыесмазки реборд полировальныенаноалмазные композиции Обязанность - гарантировать ТОП10 в Яндекс.ру по вышеперечисленным запросам. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO

    $500

    Добрый день! Позвольте прицениться по продвижению в ТОП10 Яндекса??? Есть список ключевых слов. Интересует Целесообразный выбор слов из этого списка в бюджет около десяти-пятнадцати тыс.руб. Обязательно от вас - гарантия постоянного результата на долгое ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO, поддержка сайта

    Продвижение в ТОП10 (желательно - в ТОП5) Яндекс, желательно в ТОП10 Гугл и Рамблер. Сайт продаёт печи, камины, дымоходы и т.п. я выбрал 14 возможных запросов со следующим кол-вом посещений в Яндексе за месяц: каминные печи - 23664 печь ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт по типу сущесвующего сайта

    $500

    Добрый день. Требуется сделать сайт по образу и подобию сайта wwwТОЧКАsmuke.eu Мной будут предоставлены домен и хостинг, фото, тексты, флеш-содержимое. Объем сайта будет гораздо меньше и только на русском языке. Дизайн сайта - такой же, но с другим названием ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Частичный редизайн сайта по ТЗ

    Сайт - www.plastlux[дот]com Требуются следующие изменения: 1. Основной фон страницы - светло-серый (металлик, примерно 15% черного), на нем монохромное изображение морского пейзажа (подводный мир, примерно такой: http://www.oboi-lux.dp.ua/images/w/62.jpg ) Это изображение должно быть нарисовано светлыми (около 10% черного) контурами, не ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на CMS по ТЗ

    $300

    Уважаемые фрилансеры, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с ТЗ. При выборе исполнителя буду руководствоваться: 1. Наличием в портфолио подобных работ, 2. Отзывы о фрилансере, 3. Срок, 4. Заявленная цена.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка имиджевого flash-cайта.

    Требуется разработка имиджевого флэш-сайта. Вкратце: сайт дизайнера, лаконичный и стильный. Дизайн сайта и материалы подготовлю сам, предложения по дизайну и совместная разработка - приветствуются. Минимальные, но классно реализованные эффекты - то, что нужно. Ориентировочно - 10+-3 ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание простой формы

    $50

    Здравствуйте. Требуется создание простой формы с отправкой результатов на емэйл. Адрес сайта, для которого необходима форма: rubicon-egypt.com Состав формы: 5 полей, 2 - текстовых, 3 - с выбором из списка. Понимаю, смешно, но все же. Почём?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexStrekal
37 летБолгария
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт по типу сущесвующего сайта
С Андреем понравилось работать. Он чётко ставит задачу, лояльно относится к исполнителю, с ним просто обсуждать рабочий процесс, ты знаешь, что конкретно нужно делать: это положительно сказывается на трудозатратах и сроке выполнения работы!
Я доволен результатом. Александр не боялся работы, не пропадал во время выполнения, работал довольно быстро.
Ответный отзыв
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Поддержка результатов продвижения в Яндекс
Андрей - заказчик с которым приятно иметь дело, приятное общение , своевременная оплата.
Работаем с Иваном по SEO на постоянной основе. Он всегда на связи, я результатом его работы доволен. Впечатление положительное.
Ответный отзыв
Fubu_By
39 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Создание простой формы
можно работать. условия сделки соблюдены
Спасибо городу Брест за урожение такого отзывчивого, замечательного человека, как Вы, Александр. Всё без проблем работает, все довольны. Невероятная оперативность, откровенная доброжелательность, я ж не говорю о выдающейся бескорыстности вкупе с несомненной работоспособностью - вот то, что ставит Вас выше остальных! Успехов Вам, Александр, - творческих, трудовых и личных! Спасибо.
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