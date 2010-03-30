Нужна раскрутка нескольких интернет-магазинов Киев

Ищем человека из Киева на неполную занятость по раскрутке нескольких интернет-магазинов. Рассматриваются разумные бюджеты с хорошим качеством выполнения работ. Возможно дополнительное сотрудничество в случае владения связкой Joomla+VirtueMart, osCommerce. Пишите ваши предложения и цены, хотя бы кратко. Подробности - при обязательной личной встрече в Киеве.