Нужна раскрутка нескольких интернет-магазинов Киев

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок188 просмотров

Ищем человека из Киева на неполную занятость по раскрутке нескольких интернет-магазинов. Рассматриваются разумные бюджеты с хорошим качеством выполнения работ. Возможно дополнительное сотрудничество в случае владения связкой Joomla+VirtueMart, osCommerce. Пишите ваши предложения и цены, хотя бы кратко. Подробности - при обязательной личной встрече в Киеве.

Joomla
15 лет назад
Joeshua
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров