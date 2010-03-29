Поднять ресурс по целевой группе слов

Поисковик: http://google.com.ua/

Позиции: Топ10

Срок: стандартный, до 5-6 месяцев.

Ключевики ниже составлял заказчик, в чистом виде все слова важны, т.к. продукция в ключевиках присутствует на сайте сейчас или будет там в будущем.

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- Возможно здесь не все слова из этой тематики, тогда дополните.

- Если слова все высокочастотники (например, "заказать покрывало"), рассмотреть вариант территориальной принадлежности к киеву, то есть слова плюс "киев". Тогда предложение будет как по словам без территориалки, так и с оной.

- если здесь есть совсем тяжелые слова, рассмотреть вариант из удаления из группы

Предпочтение отдам конкретному спецу (не посреднику!!) с вменяемым портфолио, который чётко знает своё дело и не будет задавать ненужных и неинтересных вопросов.

Жду ваши цены, сроки, портфолио и встречные предложение, нескольким сеошникам скину в личку адресс сайта.