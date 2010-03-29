Раскрутка сайта

Сайт: www.snaby.ru, www.snaby.kz

Нужна комплексная раскрутка и оптимизация сайта. Нужно увеличить посещаемость ресурса с поисковиков до 250 -300 в сутки, среднее количество новых регистраций - 5 в сутки. Сайт новый, около 5 месяцев, сейчас посещаемость около 10, большой процент отказов.

Много заплатить не могу, сервис бесплатный.

Оплата по факту работы сайта за 2-ой месяц раскрутки.

Готов сотрудничать в дальнейшем при положительном результате.