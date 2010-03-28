Продвижение сайта на регулярной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок165 просмотров

Есть сайт www.lovegorod.com

Задача:

Продвинуть его в течении 2-4 мес в тор10 Яндекса, Google and Rambler

используя запросы и ссылки, осн конкуренты www.flirtanika.ru and r-gorod.ru

Для выбора вас как исполнителя надо:

1) составить семантическое ядро запросов со стоимостью каждого

2) представить ежемесячный бюджет рекламной компании

Логика оплаты: 1 месяц - оплачивается полностью по стоимости запросов, со 2 - оплачиваются запросы, попавшие в топ 10

15 лет назад
Raingirl19
Ольга 
53 года
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Требуется специалист по продвижению сайта: www.leater.com.ua Задачи: - оптимизировать под поисковые системы -исправить /написать качественный уникальный контент на сайт -написать статьи по теме сайта -добиться значительного улучшения позиций в поисковиках ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение интернет магазина

    Необходимо продвинуть интернет магазин секс-шоп продвинуть - это оптимизировать под поисковик и продвигать по трём ключевым словам а именно: секс-шоп, сексшоп, sex-shop. Гео ориентация - Украина Интересует расценка и ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение сайта в google

    Ищется подрядчик, вывод сайт в ТОП 10, по запросам. Запросы на русском - для Украины и России, на английском для Европы и США. Слова: Клинические исследования / Clinical trials Хранения препаратов / ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять Тиц

    $1000

    Необходимо увеличить Тиц(тематический индекс цитирования)-3сайта. 1ый сайт имеет Тиц 10(если увеличиваете до 20(Тиц) получаете 300 руб, до 30(Тиц) то 600 руб...итд) 2ой сайт Имеет Тиц 0(если увелич до 10(Тиц) получаете ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контекстная реклама

    Требуется опытный специалист по контекстной рекламе «Яндекс Директ» и «Google Adwords» готовый поделиться опытом и интересными стратегиями, а также создать совместными усилиями 2 рекламные кампании по продаже обучающих видео-курсов. Цель: научить заказчика ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составить СЯ

    Сайт корпоративный, btl-услуги. Нужно составить СЯ со статистикой и найти наиболее выгодные для продвижения. Указывайте, пожалуйста, цену, форму отчетности и сроки.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется оставить ссылки в блогах и формуах

    Требуется оставить ссылки на реально хорошие статьи про серебряные ювелирные изделия в блогах и форумах Сайт www.sevchern.ru По темам, связанными с подарками, с украшениями, модой, красотой, женщинами ??? Творческий подход не возбраняется ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад