Продвижение сайта на регулярной основе

Есть сайт www.lovegorod.com

Задача:

Продвинуть его в течении 2-4 мес в тор10 Яндекса, Google and Rambler

используя запросы и ссылки, осн конкуренты www.flirtanika.ru and r-gorod.ru

Для выбора вас как исполнителя надо:

1) составить семантическое ядро запросов со стоимостью каждого

2) представить ежемесячный бюджет рекламной компании

Логика оплаты: 1 месяц - оплачивается полностью по стоимости запросов, со 2 - оплачиваются запросы, попавшие в топ 10