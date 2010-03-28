Требуется оставить ссылки в блогах и формуах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки105 просмотров

Требуется оставить ссылки на реально хорошие статьи про серебряные ювелирные изделия в блогах и форумах

Сайт www.sevchern.ru

По темам, связанными с подарками, с украшениями, модой, красотой, женщинами ???

Творческий подход не возбраняется ( например, ищете на "мужском" форуме, где спрашивают что подарить и пишете, а я подарил серебряное колье... ) или новый год ( обыгрываете поездку к деду морозу в Устюг и пишете про магазин завода )

Поиск блогов и форумов осуществляете самостоятельно, не спамить в блог и в форуме

1 ссылка 10 рублей, ссылка должна находится не менее 7 дней

Ссылка должна быть естественная

Ссылка должна быть активная

Ссылка должна быть на статью (можно корректировать название ссылки)

Вы не должны спамить в форуме или блоге

Форум и блог должен быть живой, не заспамленный

Отчет в Excel

Оплата вебмани рубли или яндекс.деньги рубли по факту выполнения работы

Цену проставляйте за 50 ссылок

С деньгами проблем нет, плачу всегда за выполненную работу

P.S. В личку не пишите

15 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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