Поднять ТИц до 30

Требуется поднять тиц сайта (www.rushist.ru) до 30.

Требования к исполнителям и условия работы.

- наличие персонального сертификата WebMoney (более года)

- постоянное наличие онлайн (раз в два дня, это значит то что я иногда буду писать и спрашивать что сделано, а исполнитель должен будет скинуть ссылки на то что сделано)

- оплата до 900 российских рублей (450 аванс, 450 по итогу). Пользователи просящие меньший авансбудут иметь приоритет.

- время на исполнение - 3 апа ТИЦ.

От вас - методы продвижения + то что продвигали + ваша цена (требуемый аванс).

Если исполнитель понравится - будем сотрудничать дальше.