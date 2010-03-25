Интернет PR

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Необходимо провести работу по продвижению товара интернет магазина модной одежды в женских форумах Москвы и Санкт-Петербурга.

Не интернет магазина, а именно товаров и определенных брендов.

15 лет назад
emvasin
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров