Продвижение сайта в Яндекс

Нужен вывод сайта в top 10 Яндекса. Характеристики сайта нулевые, сайту пол года. Адрес сайт здесь писать не буду, покажу его при личном общении.

Регион - Москва

Ключевые слова:

1) любовь в городе

2) любовь в городе свадебные аксессуары

Просьба откликнуться только людей, готовых работать по следующей схеме: допустим, вы назначаете цену, за вывод в десятку. Когда ключевое слово оказывается в первой 50, мы оплачиваем 20% от суммы, 40 - 30%, 20 - 40%, 10 - 100%

Или вариант со 100% оплатой за результат, то есть мы оплачиваем только тогда, когда сайт выходит в первую десятку.

В предложении напишите, вашу цену, предполагаемые сроки вывода, методы продвижения, ссылки на ваше портфолио, схему оплаты, особые условия работы или оплаты (например договор или оплата наличными), причина, по которой мы выберем именно вас, способы связи (icq (предпочтительно), email).

Чем более развернутым будет ваш ответ, тем больше шанс, что мы с вами свяжемся. Обратите внимание, мы работаем только по постоплате, другие предложения не рассматриваем.