Необходимо привлечь целевых посетителей на сайт

Здравствуйте!

Есть сайт prospravy.com

Это некая деловая социальная сеть. На начальном этапе суть проекта — публикация авторами (желательно, реально занимающимися различным бизнесом, а не просто пишущими про это) своих статей.

Задача: найти таких авторов (донести до них эту информацию), кто уже публикуется на различных бизнес-сайтах и привести их на наш. Оплачиваться будет каждый автор, добавивший статью.

Желательно, чтобы исполнитель был из Украины, а еще лучше — из Киева.

В предложении указывайте желаемую стоимость за одного привлеченного автора.

Предложения скрыты.