Во вложенном файле находятся рекомендации для оптимизации поискового продвижения нашего сайта. Необходимо устранить все недочеты. Без предоплаты. (Возможна поэтапная оплата после выполнения каждого пункта) Ваши предложения?
Гугл не дает посетителей, нужна помощь
Моя статистика http://www.liveinternet.ru/stat/064.ru/sources.html
обратите внимание на разницу между гулом и яндексом.
Близкий (очень) по тематике сайт http://www.liveinternet.ru/stat/yell.ru/sources.html
оба поисковика идут "в ногу"
Хочу от гугла столько же сколько от яндекса.
Как то попытайтесь обьяснить, что Вы это умеете :-)
или предлагайте оплату по результату
Покупка ссылок, статей не интересует.
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