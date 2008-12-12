Гугл не дает посетителей, нужна помощь

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Моя статистика http://www.liveinternet.ru/stat/064.ru/sources.html

обратите внимание на разницу между гулом и яндексом.

Близкий (очень) по тематике сайт http://www.liveinternet.ru/stat/yell.ru/sources.html

оба поисковика идут "в ногу"

Хочу от гугла столько же сколько от яндекса.

Как то попытайтесь обьяснить, что Вы это умеете :-)

или предлагайте оплату по результату

Покупка ссылок, статей не интересует.

15 лет назад
san064
61 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров