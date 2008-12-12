Проект 4: Раскрутка сайта центра по сертификации

Сайт для раскрутки: sevtest.com

дата регистрации сайта: 12.12.2008

контент был выложен вскоре после регистрации

слова для раскрутки: уже подобраны. около 270 позиций

(будут высланы в ответ на ваше письмо)

текущее состояние раскрутки: имеет около 20ти настоящих посетителей в день по данной тематике.

без пустого трафика.

как будет выстроено наше общение:

1. вы высылаете информативное письмо о себе. с живыми результатами работы.

письма "постичись в аську" или "готов работать" уйдут в корзину.

2. я высылаю файл со словосочетаниями

по оплате: оплата как взвешенная сумма от позиций в поисковиках,

где каждому словосочетанию и месту присвоен свой вес.

по суммарным позициям происходит оплата.

оплата помесячная.

о предоплате:

в теории она возможна, но только крайне небольшая и с абсолютно четкой аргументацией куда вы ее потратите.

предоплачивать вашу работу по изменению контента - не буду.

причина: огромное количество раздолбаев, которые хотят чтобы им платили за сам факт прихода на работу

и за делание хоть чего нибудь, а не за положительные результаты и качество работы.

типа пришли, сайт разворотили, деньги взяли и пропали.

варианты типа дайте мне 50 000 предоплаты и будет вам счастье - тоже пойтут в корзину.

к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на kyrkunov @ mail.ru

спасибо