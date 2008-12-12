Здравствуйте! нужно продвинуть существующую группу на Линкедине(тематика - бизнес ), а именно: - собрать аудиторию от групп-конкурентов по локальному признаку; - привлечь в группу заинтересованных из бизнес-групп; ...
Проект 4: Раскрутка сайта центра по сертификации
Сайт для раскрутки: sevtest.com
дата регистрации сайта: 12.12.2008
контент был выложен вскоре после регистрации
слова для раскрутки: уже подобраны. около 270 позиций
(будут высланы в ответ на ваше письмо)
текущее состояние раскрутки: имеет около 20ти настоящих посетителей в день по данной тематике.
без пустого трафика.
как будет выстроено наше общение:
1. вы высылаете информативное письмо о себе. с живыми результатами работы.
письма "постичись в аську" или "готов работать" уйдут в корзину.
2. я высылаю файл со словосочетаниями
по оплате: оплата как взвешенная сумма от позиций в поисковиках,
где каждому словосочетанию и месту присвоен свой вес.
по суммарным позициям происходит оплата.
оплата помесячная.
о предоплате:
в теории она возможна, но только крайне небольшая и с абсолютно четкой аргументацией куда вы ее потратите.
предоплачивать вашу работу по изменению контента - не буду.
причина: огромное количество раздолбаев, которые хотят чтобы им платили за сам факт прихода на работу
и за делание хоть чего нибудь, а не за положительные результаты и качество работы.
типа пришли, сайт разворотили, деньги взяли и пропали.
варианты типа дайте мне 50 000 предоплаты и будет вам счастье - тоже пойтут в корзину.
к сожалению нет возможности просматривать сайт: шлите предложения на kyrkunov @ mail.ru
спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Пишите, предлагайте. Я в принципе свои проекты сам двигаю, но решил один раз попробовать помощь настоящего специалиста на одном из проектов, до которого не доходили руки. Единственное условие: прозрачность. Я должен видеть что и как ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть несколько проектов (рус/англ). Необходимо привлечь целевую аудиторию. Подробности в личку. Предлагайте свою стоимость, срок и ожидаемый результат за этот период времени. Проект получит человек с оптимальным предложением цены/качества.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт старый (год в индексе), тематика - туризм урл в личку выбранному исполнителю интересует ТИЦ> 50 "навсегда" т.е. биржи не предлагать в аську, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Продвижение туристического сайта, скромный бюджет. Подробности в асе: 909622Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо оставлять сообщения на различных форумах, с ссылкой на интернет-проект. оплата 10 рублей за сообщение, количество сообщений обговорено будет лично с каждымПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
www.steel-lux.ru Клиент хочет чтобы сайт был хорошо раскручен для жителей Москвы в яндексе Ключевые слова: в Яндекс. По Московской области. 1. Леера 2. релинги 3. Палубный тент 4. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $135
Продвижение сайта www.zt-m.ru в ТОП10 Яндекса по ключевым словам: 1. Нитриловые перчатки 2. Нитриловые перчатки оптом 3. Рабочая обувь 4. Рабочие перчатки 5. Перчатки пвх 6. Плащ пвхПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Нужно поднять тиц сайту с 10 до 40-60. Выслушаю Все ваши условия и цены, так же указывайте цену по поддержанию в месяц. Не забудьте оставить ICQ для связи, я напишу. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо вывести сайт в ТОП5 Яндекса по запросу: + Дешёвое такси + Такси Дешёво + Такси Цены + такси в аэропорт + или ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад