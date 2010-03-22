Продвижение сайта в топ 5 Yandex

Необходимо вывести сайт в ТОП5 Яндекса по запросу:

+ Дешёвое такси

+ Такси Дешёво

+ Такси Цены

+ такси в аэропорт

+ или Для начала, можно взять менее популярные запросы

Готов обсудить Ваши варианты запросов.

Сайты:

www.terminaltaxi.ru/

www.terminal-taxi.ru/

Редактирование сайта доступно.

ОПЛАТА ПО ФАКТУ нахождения каждого запроса на оговорённых позициях в топ3 Яндекса ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

В откликах указывайте стоимость нахождения в топ3 за день (24 часа) по каждому из запросов.

Так-же Готов выслушать и обсудить Ваши предложения.