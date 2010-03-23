Нужно поднять ТИЦ с 0 до 20, 30. С сайтом вплане оптимизации и раскрутки ничего не делалось. Оплата по результату.
Статья для сайта
Здравствуйте!
Для главной стрницы вот этого сайта http://mega-photoshop.ru/ требуется текст оптимизированный под поисковые запросы, текст до 4000 знаков. Текст должен быть уникальный,буду проверять лично. Заявки принимаются в течении суток, от вас цена и сроки. В приват не писать и в аську не стучать, строго в проэкте. Все предложения скрыты. Ответы без цены и сроков отправляются в отказ.
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