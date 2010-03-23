Статья для сайта

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Завершен26 заявок381 просмотр

Здравствуйте!

Для главной стрницы вот этого сайта http://mega-photoshop.ru/ требуется текст оптимизированный под поисковые запросы, текст до 4000 знаков. Текст должен быть уникальный,буду проверять лично. Заявки принимаются в течении суток, от вас цена и сроки. В приват не писать и в аську не стучать, строго в проэкте. Все предложения скрыты. Ответы без цены и сроков отправляются в отказ.

15 лет назад
tarasbulba
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Юлией, все работа выполнена быстро и качественно. Отличный исполнитель и мастер своего дела.
Спасибо Ивану за сотрудничество! Что понравилось: лаконичное и ясное во всех деталях изложение задания, своевременная оплата. Также понравился сам проект, было интересно работать!

Заявки фрилансеров

danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад