Приватно для Золотарёв Алексей (delon)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка113 просмотров

Прогнать сайт по каталогам, предоставить отчет.

15 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$8
1 день
Выполнил заявку быстро в течении дня. Прислал полный отчет на е-мэйл.
Все четко. Даже не ожидал такого подхода к обыкновенной регистрации в каталогах. Виталий предоставил всю необходимую информацию в отдельной вордовском файле, где все четко и понятно было расписано. Работали по постоплате. Деньги получил сразу же после предоставления отчета. С Виталием можно иметь дело и доверять ему. Спасибо. Если что,- всегда рад помочь.

Заявки фрилансеров

delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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