Приватно для Золотарёв Алексей (delon)

Все четко. Даже не ожидал такого подхода к обыкновенной регистрации в каталогах. Виталий предоставил всю необходимую информацию в отдельной вордовском файле, где все четко и понятно было расписано. Работали по постоплате. Деньги получил сразу же после предоставления отчета. С Виталием можно иметь дело и доверять ему. Спасибо. Если что,- всегда рад помочь.