Задание прикрепил. Все предложения только в проект. Цена, срок обязательно.
Ссылки в блогах и форумах
Требуется оставить ссылки на реально хорошие статьи про серебряные ювелирные изделия в блогах и форумах
Сайт www.sevchern.ru
По темам, связанными с подарками, с украшениями, модой, красотой, женщинами ???
Творческий подход не возбраняется ( например, ищете на "мужском" форуме, где спрашивают что подарить и пишете, а я подарил серебряное колье... ) или новый год ( обыгрываете поездку к деду морозу в Устюг и пишете про магазин завода )
Не спамить в блог и в формуе
1 ссылка 10 рублей, ссылка должна находится не менее 7 дней
Ссылка должна быть активная
Ссылка должна быть на статью
Вы не должны спамить в форуме или блоге
Форум и блог должен быть живой, не заспамленный
Отчет в Excel
Оплата вебмани рубли или яндекс.деньги рубли по факту выполнения работы
Цену проставляйте за 50 ссылок
С деньгами проблем нет, плачу всегда за выполненную работу
P.S. В личку не пишите
Заявки фрилансеров
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