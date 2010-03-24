Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок239 просмотров

Задание прикрепил.

Все предложения только в проект.

Цена, срок обязательно.

15 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$300
60 дней

Заявки фрилансеров

reklart
Артем 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта

    Необходимо раскрутить сайт с нуля по следующим словам разработка сайтов Днепропетровск создание сайтов Днепропетровск разработка интернет-магазинов Днепропетровск создание интернет-магазинов Днепропетровск раскрутка сайтов Днепропетровск продвижение сайтов Днепропетровск ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEO

    Хотел бы заказать услугу продвижения в поисковиках. По фразам: -- ворсовые ковры грязезащитные покрытия придверные коврики ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Увеличение отдачи сайта

    Имеется сайт www.tatuirovka.kiev.ua Необходимо увеличить количество клиентов которые воспользуются услугами представленными на сайте(хотя бы 30 звонков в месяц). выполню все нужные изменения на сайте если это поможет делу

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвинуть сайт в 5ку Яндекса и Google

    $100

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задача продвинуть интернет-магазин необычных будильников ( малая конкуренция) в ку основных поисковых систем. Оплату и условия обсудим в ICQ. Заранее благодарю всех откликнувшихся.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется продвижение сайта

    Требуется специалист по продвижению сайта www.100creditov.ru Тема – ипотека, кредиты Требования: 1. наличие серьезного опыта и примеров успешного продвижения, желательно в данном сегменте 2. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется раскрутка сайта в форумах

    Требуется раскрутка и продвижение сайта, посвященного ипотеке и кредитам через форумы: От вас – значительный опыт, история успеха. Подробные предложения с описанием вашей деятельности, примерами и расценками на borisс[email protected]

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение нескольких сайтов

    Есть 4 сайта. 3 уже продвигаются - их необходимо дотянуть до топа, один продвигать с нуля. Проекты не сложные, в основном СЧ (ВЧ нет вообще) нужен оптимизатор готовый взять эти проекты и будущие. Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение и ведение регионального проекта

    $250

    Здравствуйте! Нужно грамотно продвинуть сайт автозапчастей по сибирскому региону. Подписывайтесь под проектом, выбранным кандидатам будет высланы ключевые фразы и более детальные требования. Ищется человек на долгосрочное сотрудничество.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад