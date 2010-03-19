Продвижение и ведение регионального проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок194 просмотра

Здравствуйте!

Нужно грамотно продвинуть сайт автозапчастей по сибирскому региону. Подписывайтесь под проектом, выбранным кандидатам будет высланы ключевые фразы и более детальные требования.

Ищется человек на долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
Ilushev
Илюшев 
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Midnik
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$250
60 дней

Заявки фрилансеров

Midnik
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад