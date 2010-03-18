Раскрутить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок208 просмотров

Нужно расмкрутить сайт по форумам , добавить пресс релизы и т.д.

в результате должны появиться внешние ссылки :) и трафик

сайт www.life-stories.ru

интересуют сроки и бюджет

и еще одно: оплата или по факту, или частями. яндекс деньги

15 лет назад
Mariana12345
Мариана 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
14 дней

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад