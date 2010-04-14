Продвижение магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок254 просмотра

Магазин высокоуровневой и элитной аудио/видео техники, систем мультирум и умный дом, систем домашнего кинотеатра и акустических систем AV-NAVIGATOR . Проблемный сайт после работы горе сеошников.

15 лет назад
figaro72
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$500
90 дней
Жаль что в системе оценки всего 10 баллов !!! Было бы больше - поставил..... Конкретно, профессионально, без лишней суеты и всё исключительно по делу. Магазин который был загублен горе SEO шниками снова ожил и начал работать, и это всего за каких-то полтора-два месяца !!! Рекомендую - не пожалеете ! До знакомства и начала работы в мыслях было отказаться от проекта, теперь мысли о расширении ассортимента и регионов охвата. Спасибо !
Спасибо Сергей за отзыв и спасибо за приятную работу в сопровождении милого общения! Будем работать дальше:)

Заявки фрилансеров

smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад