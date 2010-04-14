Продвижение магазина

Жаль что в системе оценки всего 10 баллов !!! Было бы больше - поставил..... Конкретно, профессионально, без лишней суеты и всё исключительно по делу. Магазин который был загублен горе SEO шниками снова ожил и начал работать, и это всего за каких-то полтора-два месяца !!! Рекомендую - не пожалеете ! До знакомства и начала работы в мыслях было отказаться от проекта, теперь мысли о расширении ассортимента и регионов охвата. Спасибо !