Нужно зарегистрировать сайт в соц. закладках. После выполнения работ - обязателен отчет в виде текстового файла по всем сайтам, с указанием страницы на которой стоит моя ссылка. Интересует стоимость и количество сайтов в базе. ...
Поднять ТИЦ сайта до 20 без покупки ссылок
Поднять ТИЦ сайта controlsale.ru до 20
срок два месяца
без покупки ссылок, белые методы (то есть без последующего падения)
работа еще будет, если будет нормальный результат
Оплата вебмани или яндекс.деньги на ваше усмотрение
С деньгами проблем нет, плачу всегда
Оплата по факту
цена 900 рублей
в личку писать не надо
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