Необходимо разослать объявление по доскам, форумам

Необходимо по максимальному количеству сайтов разослать объявление. У нас есть текст объявления (продаётся промышленная база), а так же фотографии.

Сообщайте о ваших возможностях.

Так же уточните, по этим фотографиям, есть 30 фотографий их можно будет размещать в объявлениях или же лучше сделать на официальном сайте страницу со всеми этими материалами и давать на неё ссылку в объявлениях?

Нужен специалист. Работает через СБС.