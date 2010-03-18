Необходимо разослать объявление по доскам, форумам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок309 просмотров

Необходимо по максимальному количеству сайтов разослать объявление. У нас есть текст объявления (продаётся промышленная база), а так же фотографии.

Сообщайте о ваших возможностях.

Так же уточните, по этим фотографиям, есть 30 фотографий их можно будет размещать в объявлениях или же лучше сделать на официальном сайте страницу со всеми этими материалами и давать на неё ссылку в объявлениях?

Нужен специалист. Работает через СБС.

15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

babaika7
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

babaika7
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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