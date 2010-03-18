Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок222 просмотра

Сообщите стоимость работ по продвижению сайта.

В работы входят:

1) Разработка семантического ядра

2) Написание текстов в соотв. с семантическим ядром

3) Покупка ссылочной массы.

Прошу не предлагать:

1) Поднять ТИЦ

2) Регистрацию в каталогах и т.п.

Название сайта: oilgasclub.ru

15 лет назад
alexeyvaleev
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров