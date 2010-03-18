Требуется оптимизация сайта постоянно

Добрый день!

Требуется оптимизация и продвижение сайта посвященного вопросам здоровья и похудания. Для долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

Оптимизация сайта, продвижение в поисковиках. Обеспечение целевого трафика для начала 100 - 200 чел в день.

Порядочность гарантирую.

Высылайте ваши предложения с указанием сроков достижения необходимого на данном этапе результата и стоимость работ.

Раскрутка через всевозможный спам, платное размещение ссылок, сайты-помойки, искусственная накрутка посещаемости, хрумер и иные глупости нас НЕ интересуют.