Хотел бы заказать услугу продвижения в поисковиках.

По фразам:

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ворсовые ковры

грязезащитные покрытия

придверные коврики

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По России. Нужно 1-5 место на Яндексе.

Сайт: www.krosso.ru

Работаю по договору.

Жду от вас ответ по пунктам:

1.сроки (сколько времени на выведение в топ)

2.есть ли обязательные гарантии (условия возврата денег при недостижении результата)

3.какой список работ планируется? (например: написание контента, закупка ссылок и т.д.)

4. какое кол-во переходов будет в месяц?

5.стоимость (какая сумма первые месяцы, какая потом на поддержку в результатах)

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Юзеры отвечающие НЕ ПО ПУНКТАМ будут отклонены по причине "некорректен".

"Личка" игнорируется.

Спасибо за внимание!

P.S. Бюджет менее IOOOOр. Так как компания может

продвигаться по этим запросам в Директе (спецразмещение, CRT более 11%) из расчета бюджета в IOOOOр./мес следующим образом:

Вся Россия: 247 переходов, цена перехода 40,48р.