Продвижение нескольких сайтов

Есть 4 сайта. 3 уже продвигаются - их необходимо дотянуть до топа, один продвигать с нуля. Проекты не сложные, в основном СЧ (ВЧ нет вообще)

нужен оптимизатор готовый взять эти проекты и будущие. Оплата за работу. На ссылочное будем выделять необходимый бюджет сами.

только из Москвы - это обязательное условие