Требуется продвижение сайта

Требуется специалист по продвижению сайта www.100creditov.ru

Тема – ипотека, кредиты

Требования:

1. наличие серьезного опыта и примеров успешного продвижения, желательно в данном сегменте

2. четкость и прозрачность отчетов

3. адекватность ценообразования за продвижения, бюджет предлагаете вы сами

4. возраст строго от 27 лет, начинающим не обращаться

Ответы на все вопросы вышлю после получения подробной информации о вас

Информацию просьба присылать на [email protected].

Минимальный список слов

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