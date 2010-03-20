Нужно раскрутить ролик

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно раскрутить видеоролик на http://www.youtube.com/watch?v=3krs_BamOoQ

От вас хочется услышать

1. О вашем опыте успешного продвижения роликов. Почему я должен выбрать именно вас

2. Методы раскрутки. Тупой спам не интересен

3. Контактные данные

4. Стоимость ваших услуг

Также требуются люди с блогами для размещения там этого видео.

15 лет назад
masterkenny
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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