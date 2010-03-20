Задание прикрепил. Все предложения только в проект. Цена, срок обязательно.
Нужно раскрутить ролик
Нужно раскрутить видеоролик на http://www.youtube.com/watch?v=3krs_BamOoQ
От вас хочется услышать
1. О вашем опыте успешного продвижения роликов. Почему я должен выбрать именно вас
2. Методы раскрутки. Тупой спам не интересен
3. Контактные данные
4. Стоимость ваших услуг
Также требуются люди с блогами для размещения там этого видео.
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